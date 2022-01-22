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Правительство утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. Документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе ковидом 18 января.

Руководители регионов по поручению премьера Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана, сообщила пресс-служба правительства. Одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие коронавируса. Провести проверку цен до 1-ого февраля поручено Федеральной антимонопольной службе. Мишустин призвал обратить особое внимание на укомплектованность call-центров достаточным количеством специалистов, которые консультируют граждан по вопросам, связанным с COVID-19.

С учётом роста звонков к этой работе планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей. Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи, имеющих медицинскую подготовку, пишет Радио Маяк.