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Правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе кабмина, в рамках программы будут разработаны дополнительные механизмы содействия занятости молодых.

Речь идет, в частности, о субсидиях работодателям за трудоустройство молодых людей, которым часто бывает сложно найти работу, например, инвалидов, совершенствование порядка приема в колледжи и вузы, чтобы максимально приблизить их к потребностям рынка труда.

Кроме того, программа включает содействие в переезде молодых людей в регионы с дефицитом на рынке труда, организацию практического обучения студентов у индивидуальных предпринимателей. Планируется, что прямыми мерами господдержки будут ежегодно охвачены до 200 тысяч человек, передает Радио Маяк.