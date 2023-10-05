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Для российских компаний ежегодно устанавливают квоты на число мигрантов, которых можно привлечь к работе. В будущем году запрет на труд иностранцев в определенных сферах сохранят, но в строительстве доля приезжих сможет доходить до 80 процентов от всего числа сотрудников. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 4 октября. В каких отраслях экономики не хватает российской рабочей силы и к чему может привести засилье мигрантов на стройках, разбиралась «Парламентская газета».



Правительство устанавливает для компаний допустимую долю иностранных рабочих, чтобы дать россиянам возможность приоритетного трудоустройства. В 2024 году, как и в этом, доля мигрантов, которые смогут торговать на рынках, составит ноль, то есть будет запрещена полностью. Иностранцам по-прежнему не разрешат продавать лекарства в аптеках и любые товары в киосках, палатках или автофургонах.

В алкогольные и табачные магазины работодатели смогут принять только 15 процентов сотрудников-иностранцев, а на пассажирском транспорте доля мигрантов не должна превышать 24 процента. Если предприятию нужны сотрудники для выращивания овощей, мигрантами может быть половина из них. Такая же квота установлена для работы на лесозаготовках.

В обслуживании зданий и территорий, то есть в уборке или в очистке улиц от снега, доля мигрантов может доходить до 70 процентов. Как и в прошлом году, самый большой лимит установлен для строительства — работодатели вправе нанять 80 процентов зарубежных сотрудников. А для компаний, которые занимаются строительством в Москве, Бурятии и Амурской области, сделали исключение. Они могут не соблюдать лимит и не нанимать российских рабочих совсем.

При этом некоторые регионы не готовы принять мигрантов на определенные профессии. Например, в Амурской области мигрантам нельзя будет добывать золото, серебро и платину, в Калужской области — подбирать персонал, а в Удмуртской Республике — садиться за руль такси.

До 1 января 2024 года организации должны привести в соответствие с лимитом количество своих иностранных работников. Нарушителям грозит штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Несмотря на то что в некоторых регионах в строительстве доля мигрантов сможет достигать ста процентов, ни одного реального обоснования в такой потребности нет, сказал «Парламентской газете» член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, квоту устанавливают в интересах бизнеса, которому наем иностранной рабсилы позволяет уклоняться от уплаты налогов. «Это очень опасное явление, так как мы убиваем возможности восстановления нашего внутреннего рынка труда», — отметил Кабанов.

В некоторых регионах страны действует запрет на работу мигрантов на общественном транспорте, и инфраструктура прекрасно работает и без привлечения иностранцев, отметил Кабанов. Такие же ограничения можно установить в общепите и в других отраслях. А главное — необходимо установить ответственность для работодателей за тех людей, которых они привлекают на работу. «Большинство мигрантов имеют низкий уровень компетенции, но высокий уровень агрессии и радикализма, что приводит к конфликтам. Наша основная задача — защитить интересы граждан, но в ряде регионов власти это задачу не решают», — заключил эксперт.