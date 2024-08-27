Правительство упростило правила аккредитации ИТ-компаний

Ещё больше компаний смогут претендовать на ИТ-аккредитацию, а процесс её подтверждения станет удобнее. Соответствующие изменения приняло Правительство.
Что меняется
- для малых технологических компаний, созданных менее 3 лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности
- ИT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Эта льгота будет действовать до 1 июля 2025 года
- заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через Госуслуги
- в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти
- если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения
ИТ-аккредитация даёт возможность получать господдержку
- платить налоги по сниженной ставке
- оформлять льготную ипотеку и отсрочку от срочной службы для сотрудников
- получить освобождение от проверок контролирующих органов, а также выездных налоговых проверок
- трудоустраивать иностранных ИТ-специалистов в упрощённом порядке