Правительство упростило правила аккредитации ИТ-компаний

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Ещё больше компаний смогут претендовать на ИТ-аккредитацию, а процесс её подтверждения станет удобнее. Соответствующие изменения приняло Правительство.

Что меняется

для малых технологических компаний, созданных менее 3 лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности

ИT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Эта льгота будет действовать до 1 июля 2025 года

заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через Госуслуги

в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти

если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения

ИТ-аккредитация даёт возможность получать господдержку