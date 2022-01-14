Правительство России откладывает рассмотрение в Госдуме законопроекта о введении QR-кодов

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Правительство России откладывает на неопределённый срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов, так как предложенные меры касались штамма COVID-19 "дельта", но вариант "омикрон" связан с новыми вызовами. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сегодня правительство внесет в Госдуму поправки к законопроекту о QR-кодах, где сохраняется возможность для граждан использовать ПЦР-тест для посещения общественных мест после 1 февраля.



Законопроект о введении qr-кодов в первом чтении был принят Госдумой в декабре 2021 года. Ко второму чтению планировали проработать ряд вопросов. В частности, установить медицинские противопоказания к проведению прививки. Также предполагалось, что обладатели положительного результата ПЦР-теста и антител к коронавирусу получат сертификат сроком на год, передает Радио Маяк.