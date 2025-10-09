Правительство РФ утвердило развитие онлайн-продаж автомобилей

119

В России планируется развивать онлайн-продажи автомобилей населению. Это следует из Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 годы, документ утвержден правительством РФ, сообщила пресс-служба кабмина 9 октября. Доклад по этому направлению к 9 ноября 2026 года должны представить Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС.

Документ в числе прочего направлен на повышение экономической эффективности и конкурентоспособности предприятий и компаний, пресечение картельных сговоров, обеспечение равного доступа к госзакупкам. Особый акцент в плане делается на создании информационных систем и цифровых сервисов, которые должны позволить обеспечить прозрачность бизнес-процессов и предотвратить недобросовестную конкуренцию, отметили в правительстве.

К октябрю следующего года ведомства должны подготовить предложения по обеспечению равного доступа дилеров и независимых станций технического обслуживания к актуальной информации, необходимой для ремонта и обслуживания транспортных средств путем разработки соответствующего механизма.

Также совместно с Роспотребнадзором они должны проработать комплекс мер, «направленных на недискриминационный доступ потребителей к автотранспортным средствам», пишут "Известия".