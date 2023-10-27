Правительство РФ утвердило перечень сельхозпродукции для расчета через спецсчета

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Правительство РФ утвердило перечень сельхозпродукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через спецсчета. Об этом 27 октября сообщается на сайте кабмина.

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, в список вошли свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки.

«При расчетах за поставки такой продукции могут использоваться специальные рублевые и валютные счета типа «З», открываемые иностранными покупателями в уполномоченных банках», — сказано в сообщении.

Покупатели смогут переводить оплату в валюте на специальный счет, а затем продавать ее банку или на бирже. После этого средства в рублях будут зачислены на специальный рублевый счет и переведены поставщику продукции.

Как отмечается, приостановление операций, арест или списание средств с таких счетов не допускаются.

Данное решение принято, чтобы обеспечить финансовую стабильность России в условиях санкционного давления, пишут "Известия".