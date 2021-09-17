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Правительство РФ утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2022 год

17 сентября 2021 09:10
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Правительство РФ утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2022 год

Правительство России утвердило произведственный календарь на 2022 год. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает пресс-служба кабмина.

Новогодние праздники продлятся 10 дней, с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. При этом выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

Так, майские праздники намечены на период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, пишут "Известия".

Кроме того, нерабочая суббота 5 марта будет перенесена на понедельник 7 марта. Таким образом, в марте россияне будут отдыхать с 6 по 8 число.

Также выходными в следующем году будут трехдневные периоды 11-13 июня и 4- 6 ноября.

Теги: нерабочие дни праздничные дни

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