Правительство РФ проиндексировало ряд выплат военным на 4,5% с 1 января

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Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января 2024. Соответствующее постановление 26 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации, пишут "Известия".

«Исходя из уровня инфляции, осуществить индексацию с применением коэффициента 1,045», — указано в документе.

Меры коснутся размера выплат военнослужащим, сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти, уволенным с военной службы гражданам и лицам, которые проходили военные сборы.

В частности, военнослужащим увеличат единовременное пособие. Данная мера также коснется сотрудников полиции и ряда федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, военнослужащим проиндексируют размер ежемесячной денежной компенсации. Также повысится размер компенсации для проходящих службу в добровольческих формированиях.

Помимо этого, будут увеличены страховые суммы призванных на военные сборы граждан, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» указал на улучшение ситуации с выплатами бойцам в зоне спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 5 декабря, правительство одобрило законопроект, который распространяет выплаты по страховке в случае гибели участника специальной военной операции на еще не родившихся детей.