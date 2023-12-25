Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из европейских стран

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Правительство России продлило запрет на въезд в страну грузовиков из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

Исключение сделают для перевозок почты, включая дипломатическую, и гуманитарной помощи. Также разрешат проезд грузовиков для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест, где проводятся соревнования.

Ограничение снимут, когда обстоятельства, из-за которых оно и было введено, не будут устранены, отмечается в телеграм-канале правительства.

Запрет ввели в 2022 году, он стал ответом на решение Евросоюза не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами, пишет Смотрим.