Правительство РФ одобрило почти все меры поддержки телеком-отрасли

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Правительство РФ утвердило все предложенные меры поддержки телеком-отрасли, кроме моратория на перенос и демонтаж оборудования связи. Об этом в субботу, 19 марта, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

«В настоящий момент правительство утвердило все предложенные меры, за исключением моратория на перенос, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти, так как он касается Роспотребнадзора и обсуждается дополнительно. Этот пункт будет включен после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли», — рассказали в пресс-службе ТАСС.

В марте Минцифры РФ направило в правительство РФ пакет мер поддержки отечественной телеком-отрасли на фоне западных санкций.

Министерство предложило на год заморозить ежегодное увеличение на 15% емкости для хранения переговоров и интернет-трафика, предусмотренного «законом Яровой», а также ввести механизм справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен.

Также Минцифры РФ предложило установить до 31 декабря 2024 года налоговую ставку по налогу на прибыль для операторов связи в размере 3%, пишут "Известия".