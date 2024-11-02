Правительство предложило частично приватизировать "ДОМ.РФ"

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Госдума рассмотрит правительственный законопроект о частичной приватизации "ДОМ.РФ".

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность частичной приватизации единого государственного института жилищного развития – АО "ДОМ.РФ". При этом государство сохранит за собой контролирующую долю (50% + одна акция).

Сейчас все акции "ДОМ.РФ" находятся в госсобственности. Особенности осуществления от имени государства прав акционера "ДОМ.РФ" определяет правительство, отмечено в законопроекте.

Правительство предложило расширить полномочия "ДОМ.РФ", который займется поддержкой проектов по развитию энергоэффективности, привлечением частных инвестиций в жилищное строительство, развитием инженерной, социальной, дорожно-транспортной, энергетической инфраструктуры, выпуском облигаций, продажей недвижимости, финансированием проектов, которые обеспечивают технологическую независимость России, пишет Смотрим.