Правительство предлагает изымать незаконно нажитые финансы госслужащих

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Правительство в понедельник внесло в Госдуму поправки к законам «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», позволяющие обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение. Это касается чиновников, по должности обязанных декларировать свое имущество. Таким образом авторы инициативы надеются заполнить пробел в антикоррупционном законодательстве, пишет Газета Коммерсантъ

В пояснительной записке к документу говорится о существовании на данный момент законодательного пробела, который необходимо заполнить: «В доход РФ можно обращать земельные участки и объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги (доли участия, паи в уставных капиталах организаций), в отношении которых госслужащие не представили сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. Можно изъять и денежную сумму, эквивалентную стоимости такого имущества, если его обращение в доход РФ невозможно».

Но сами денежные средства неподтвержденного происхождения в доход государства обращать нельзя, что «может способствовать совершению коррупционных правонарушений», говорится в пояснительной записке. При этом для кадровых служб министерств и ведомств введения нового вида проверки не потребуется.

Законопроект предусматривает механизм, позволяющий обращать в доход государства деньги со счетов в банках, если источник их происхождения не подтвержден, а их сумма превышает совокупный доход госслужащего за отчетный период и предшествующие ему два года. Под действие поправок подпадают госслужащие федерального и регионального уровней, а также муниципальные служащие и другие лица, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей.

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