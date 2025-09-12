Правительство повысит оклады военным и госслужащим на 7,6% с октября

151

Размеры окладов военнослужащих по призыву и контракту, а также сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти будут увеличены на 7,6%. Соответствующее постановление кабмина размещено на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что ранее планировавшееся повышение на 4,5% пересмотрено в сторону увеличения.

"В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. Nº464 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" цифры "1,045" заменить цифрами "1,076", – говорится в тексте постановления.

Оклады будут повышены с 1 октября 2025 года, пишет Смотрим.