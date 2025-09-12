Я нашел ошибку
Всероссийский урок метрологии пройдет в России и в Самарской области
В Самарской области завершилась акция «Должник на воде»
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Правительство повысит оклады военным и госслужащим на 7,6% с октября

12 сентября 2025 09:10
151
Правительство повысит оклады военным и госслужащим на 7,6% с октября

Размеры окладов военнослужащих по призыву и контракту, а также сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти будут увеличены на 7,6%. Соответствующее постановление кабмина размещено на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что ранее планировавшееся повышение на 4,5% пересмотрено в сторону увеличения.

"В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. Nº464 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" цифры "1,045" заменить цифрами "1,076", – говорится в тексте постановления.

Оклады будут повышены с 1 октября 2025 года, пишет Смотрим. 

