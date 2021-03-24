Правительство Пензенской области скорее всего отправят в отставку

92

В среду Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности губернатора Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева и ещё четверых фигурантов дела по обвинению в даче взяток. Накануне суд взял под стражу по этому делу бывшего члена Совета Федерации, бизнесмена Бориса Шпигеля. Все они были задержаны в воскресенье.

При обыске у теперь уже бывшего губернатора обнаружили около пятисот миллионов рублей. По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получал от Шпигеля и других фигурантов дела взятки через посредников за предоставление группе компаний "Биотек" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Как сообщили в Центризбиркоме, досрочные выборы губернатора Пензенской области должны пройти в Единый день голосования в сентябре, передает Радио Маяк.