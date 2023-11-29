Правительство одобрило проект создания Лунной станции с Китаем

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Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию заключенного в ноябре 2022 года российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Проект предполагает не только сооружение станции, но и совместное исследование Луны. Его основными участниками станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, которые могут привлекать международных партнеров. В пресс-службе правительства изданию подтвердили, что комиссия поддержала законопроект о ратификации.

Реализовать проект планируется в три этапа. На первом этапе предполагается исследовать Луну, определить место размещения станции и верифицировать технологии для безопасной высокоточной мягкой посадки. Российская сторона планирует применять посадочный космический аппарат «Луна-Глоб».

На втором этапе запланировано учреждение центра управления Лунной станцией, доставка на спутник объемных грузов, создание орбитальных модулей для подачи электричества, коммуникации, обеспечения транспортных услуг. Третий этап предполагает освоение Луны, расширение функционала модулей Лунной станции и содействие международным партнерам при высадке человека на поверхность естественного спутника Земли.

19 августа российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Станция, запущенная 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», должна была прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны, пишет Лента.