Правительство назначит ежегодные выплаты семьям с двумя и более детьми

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Ежегодная выплата гражданам, которые имеют двух и более детей, а среднедушевой доход в семье не превышает 1,5 прожиточного минимума, затронет более 4 млн семей, в которых воспитывают более 10 млн детей, заявил статс-секретарь, замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Законопроект определяет основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), которые имеют двух и более детей.

Расходы бюджета на выплаты составят более 100 млрд руб.

Выплаты произведет Социальный фонд с использованием единой цифровой платформы и информационных систем без участия человека, пишет Смотрим.