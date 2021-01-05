Правительство надеется увидеть восстановление рынка нефти в этом году

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Вице-премьер Александр Новак отметил, что решение по добыче будет приниматься с учетом ситуации на рынке нефти. Новак также выразил надежду, что ОПЕК+ будет принимать правильные решения для дальнейшего восстановления рынка.

Ранее источник ТАСС сообщил, что большая часть стран склоняется к тому, что в феврале не нужно увеличивать производство еще на полмиллиона баррелей в сутки. На этом фоне мировые цены на нефть снижаются. Фьючерсы на смесь марки Брент опускались ниже отметки в 51 доллар за баррель.