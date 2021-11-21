Правила выплаты пенсий в РФ изменятся с 1 января 2022 года

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Новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России 1 января 2022 года. Об этом сообщила «Парламентская газета» в субботу, 20 ноября.

Согласно нововведениям, утвержденным Министерством труда и социальной защиты, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. И независимо от характера ЧС: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Надо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР).

Еще россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

Один из главных пунктов новых правил — освобождение от удержаний из пенсий признанных банкротами пожилых людей, сообщила изданию член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, это особенно актуально в связи с тем, что пожилые люди всё чаще берут кредиты и микрокредиты под влиянием мошенников или рекламы.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить», — рассказала она.

В свою очередь, пенсию умершего теперь смогут получить его наследники. Для этого также надо только подать заявление в ПФР, пишут "Известия".