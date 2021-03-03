Пожилых россиян предложили отпускать с работы на час пораньше

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Для россиян старше 60-ти лет предложили в летнее время сократить продолжительность рабочего времени на один час. С инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, предложение направлено в Минтруд.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу Вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», – отмечает Хамзаев.

Общественник пояснил, что в жаркие месяцы трудовая деятельность является более энергозатратной, как физически, так и психологически. Она может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и других проблем со здоровьем. Особенно это актуально для пожилых сотрудников, пишет RT.

Ранее сообщалось, в России обсуждается переход на четырехдневную рабочую неделю. Среди прочих инициатив, предлагалось переходить на такой график работы только в летнее время. Объяснялось это тем, что жители мегаполисов лишены возможности часто выезжать для отдыха на природу, так как уходит много времени на дорогу. Польза будет и для жителей небольших городов, которые смогут поработать в огороде, пишет ФедералПресс.