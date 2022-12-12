Пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе локализован на площади 9 тыс. кв. м

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Пожар в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе локализован на площади 9 тыс. кв. м. Об этом сообщили 12 декабря в МЧС.

Также специалистами были взяты пробы воздуха. Результаты показали, что предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

Пожар на территории ТЦ произошел утром в понедельник. По данным «Известий», загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь распространился на первый этаж здания. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки из-за дождя.