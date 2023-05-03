Пожар на нефтебазе в Тамани вспыхнул после падения дрона

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Пожар на нефтебазе в поселке Волна под Темрюком вспыхнул после падения неустановленного беспилотника, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Огонь на территории компании "Таманьнефтегаз" вспыхнул в 02:45 ночи 3 мая. Пожарные до сих пор не могут потушить полыхающую емкость на 20 тысяч кубометров нефтепродуктов.

Известно, что один из беспилотников сбили из стрелкового орудия, а второй упал на резервуар с топливом и взорвался. Откуда и кем был запущен дрон, остается неизвестным.

Площадь пожара составляет 1200 квадратным метров, черный столб дыма виден за несколько километров. К тушению привлекли пять пожарных поездов.