Повышение прожиточного минимума затронет 16 млн россиян

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Повышение прожиточного минимума и выплат, которые зависят от него, затронет 16 млн россиян, а повышение минимального размера оплаты труда – 3 млн занятых в экономике граждан. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

От индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам, передает Радио Маяк.

Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики, сказала вице-премьер.