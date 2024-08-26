Пострадавшим от атаки дронов жителям Саратовской области выплатят компенсации

161

Власти Саратовской области компенсируют пострадавшим жителям региона ущерб от атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Роман Бусаргин.

Речь идет об ущербе, причиненном домам и автомобилям. Бусаргин попросил глав районов держать ситуацию на контроле и вечером доложить о проделанной работе.

"Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям. Людей мы с вами оставлять не должны", – цитирует пресс-служба слова губернатора.

Ранее власти региона сообщили, что обломки дронов, уничтоженных российской ПВО, попали в два жилых дома в Саратове и в Энгельсе. Одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, еще троим пострадавшим помощь оказали на месте. В Энгельсе также были повреждены четыре частных дома, пишет Смотрим.