Пострадавшие в результате взрыва маршрутки в Воронеже получат компенсацию

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Пострадавшие в результате взрыва маршрутного автобуса в Воронеже получат компенсацию, заявил губернатор области Александр Гусев в своем Телеграм-канале. С пострадавшими и их родственниками будут работать психологи. Также Гусев предостерег жителей от распространения фейков о версиях взрыва. Следственные действия на месте ЧП завершены, движение транспорта возобновилось.

Накануне вечером у торгового центра в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Пострадали 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина скончалась в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Из Москвы в Воронеж направлены криминалисты и следователи. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего. Автобус был дизельным, без газового оборудования, передает Радио Маяк.

Фото: Telegram