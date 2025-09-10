Поставки красной икры на российский рынок выросли на 18%

157

С начала лососевой путины-2025 для реализации на российском рынке промаркировано свыше 7,3 тыс. т соленой красной икры, что на 18% больше, чем годом ранее. Такими данными с ВАРПЭ поделился Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»), выяснили 10 сентября «Известия».

Рост поставок продукции обусловлен увеличением вылова тихоокеанских лососей. По данным ЦРПТ, с 1 мая по 1 сентября 2025 года с целью реализации на российском рынке было промаркировано свыше 7,31 тыс. т соленой икры лососевых, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года. Суммарный объем промаркированной в 2025 году красной икры превысил 8,34 тыс. т.

«Рост выпуска готовой к потреблению лососевой икры связан с увеличением вылова тихоокеанских лососей, из которых производится свыше 90% красной икры в стране. В нечетные годы вылов лососей превышает показатели четных годов, поэтому в этом году ожидаемо путина оказалась удачнее. На 1 сентября добыто 312,7 тыс. т, что выше первоначального научного прогноза. По нашим оценкам, итоговый вылов по итогам путины составит около 330 тыс. т — на треть больше, чем в 2024 году, но вдвое меньше, чем 2023-м. Прогнозируемый объем икры — 21 тыс. т. Этого более чем достаточно для внутреннего потребления», — прокомментировал «Известиям» динамику президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, путина подходит к концу и уже можно говорить о формировании устойчивого ценового тренда на внутреннем рынке.