Портал «Госуслуг» утром в четверг подвергся интенсивным хакерским атакам.

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Об этом сообщил вице-президент компании «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов во время выступления на круглом столе «Информационная безопасность: глобальные вызовы» в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на "Госуслуги" федеральные, (...) и в том числе — на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдают», — сказал Ляпунов.

По его словам, специалистам удалось отразить кибератаки на портал, они не сказались на работе «Госуслуг».