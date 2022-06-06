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Референдум в Казахстане можно считать состоявшимся, – заявили в Центризбиркоме республики. По предварительным данным ЦИК, поправки в Конституцию поддержали 77% казахстанцев. Против высказались около 19%".

Наименьший процент проголосовавших «за» – в Алма-Ате. Поправки в Конституцию должны закрепить окончательный переход Казахстана от супер-президентской формы правления к президентской.

Предполагается сократить участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на органы власти, запретить состоять в политических партиях в период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Радио Маяк.