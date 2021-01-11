Попова: Говорить о стабилизации ситуации с covid-19 в России пока рано

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Число заболевших за первую декаду нового года снизилось на 12%, – заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия".

Попова также рассказала, что случай заражения британским штаммом COVID-19 был выявлен в России еще в конце прошлого года у одного человека, прибывшего из Великобритании. Симптомов у него не было, он уже не выделяет вирус.

Глава Роспотребнадзора отметила, что существующие в России ПЦР-тесты на коронавирус выявляют и мутировавший британский штамм, а зарегистрированные в стране вакцины защищают от него, передает Радио Маяк.