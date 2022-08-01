Полный разрыв экономический связей России и Европы может произойти к 2027 году

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Полный разрыв экономических связей России и Европы может произойти к 2027 году, считает экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. При этом полностью отказаться от российской нефти европейцы, по его мнению, смогут к концу 2022 года. Свой прогноз специалист озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от поставок газа из России в ближайшие пять лет. Он добавил, что идея об отказе от экономических связей с Россией является «абсурдной и опасной».

«Пятилетний горизонт, действительно, является самым реалистичным, — сказал Баженов. — С точки зрения инфраструктуры, пока нет возможности полностью заместить российский газ теми же поставками сжиженного природного газа (СПГ) или альтернативными источниками энергии. Так что, вероятно, разрыв произойдет к 2027 году. Ситуация с нефтью намного проще — от нее можно отказаться уже в конце текущего 2022 года».

Эмбарго на российскую нефть пока так и не наложено, но, как считает экономист, объясняется это только тем, что резкий отказ от поставок из России чреват серьезным шоком для рынка, что особенно опасно в текущих кризисных условиях.

«Даже санкции вводят так, чтобы успеть перевести в новый формат все цепочки, финансовые транзакции. Так что, на мой взгляд, полного эмбарго можно ждать к концу года, — допустил собеседник «Ленты.ру». — В ближайшее время мы будем наблюдать такое противостояние: Москва будет вводить новые ограничения на поставки газа, цены продолжат расти, испытывая на прочность западных потребителей. Вопрос только в том, кто первым даст заднюю».