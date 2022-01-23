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Подозреваемого по делу об ограблении вдовы Градского отпустили из-за алиби

23 января 2022 10:35
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Подозреваемого по делу об ограблении вдовы Градского отпустили из-за алиби

Один из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко, которого задержали ранее, был отпущен из отделения полиции. Об этом сообщает в воскресенье, 23 января, телеканал РЕН ТВ.

Как стало известно каналу, у приезжего из Таджикистана оказалось алиби. Правоохранители отпустили его под обязательство о явке.

По итогам изучения сотовой триангуляции выяснилось, что смартфон Ромиза А. в момент преступления находился рядом с местом событий. Однако сам задержанный пояснил в полиции, что он давал воспользоваться телефоном родственнику. Ромиз А. предоставил доказательства того, что в момент преступления находился в другом месте.

Ранее в субботу сообщалось о задержании 25-летнего гражданина Таджикистана по делу об ограблении вдовы Градского. В распоряжении «Известий» появилось видео общежития, где он проживал.

Известно, что всего нападавших было трое. Один из них успел скрыться в Казахстане, личность второго пока не установлена. О задержанном же известно, что он работал на рынке.

По предварительным данным, версия о том, что Коташенко сама могла подстроить нападение, не подтвердилась. Предположительно, после того как девушка довезла злоумышленников до села Апрелевка, нападавшие вернули ей 5 млн рублей, пишут "Известия".

Теги: Уголовное дело

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