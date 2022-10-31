Поделиться личными документами теперь можно из приложения Госуслуг

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Минцифры России запустило электронный сервис «Поделиться документом». Он доступен в мобильном приложении Госуслуг.



Преимущества сервиса

Не нужно хранить фото документов в мобильном телефоне. Не потребуется запоминать данные документа и использовать сторонние приложения для хранения данных. Информация на Госуслугах надежно защищена. Поделиться документом можно в несколько кликов, отправив данные себе или другому человеку через любое приложение на мобильном телефоне (например, смс-сообщения, электронная почта, мессенджеры, заметки и другое).



Какими документами можно поделиться

Для отправки доступны реквизиты документов из раздела «Личные документы»:

Паспорт РФ

СНИЛС

ИНН

Свидетельства (о рождении, об установлении отцовства, о перемене имени)

Загранпаспорт

Военный билет

Адреса (постоянной или временной регистрации, фактического проживания)

3 простых шага, чтобы поделиться документом

1. Зайти в мобильное приложение «Госуслуги»

2. Перейти в раздел «Документы», выбрать пункт «Личные документы»

3. Выбрать удобный способ отправки данных: иконка в правом верхнем углу, долгое нажатие или сдвиг ячейки. Также поделиться можно из деталей документа.