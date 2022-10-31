Поделиться личными документами теперь можно из приложения Госуслуг

Минцифры России запустило электронный сервис «Поделиться документом». Он доступен в мобильном приложении Госуслуг.
Преимущества сервиса
Не нужно хранить фото документов в мобильном телефоне. Не потребуется запоминать данные документа и использовать сторонние приложения для хранения данных. Информация на Госуслугах надежно защищена. Поделиться документом можно в несколько кликов, отправив данные себе или другому человеку через любое приложение на мобильном телефоне (например, смс-сообщения, электронная почта, мессенджеры, заметки и другое).
Какими документами можно поделиться
Для отправки доступны реквизиты документов из раздела «Личные документы»:
3 простых шага, чтобы поделиться документом
1. Зайти в мобильное приложение «Госуслуги»
2. Перейти в раздел «Документы», выбрать пункт «Личные документы»
3. Выбрать удобный способ отправки данных: иконка в правом верхнем углу, долгое нажатие или сдвиг ячейки. Также поделиться можно из деталей документа.