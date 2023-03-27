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Почти всю молочную продукцию, которая есть на полках магазинов, производят в РФ (98%). Об этом сказано в годовом обзоре этой отрасли, который подготовили Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) и ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции). «Известия» 27 марта ознакомились с документом.



Объем продаж молочной продукции в IV квартале 2022 года составил почти 2 млрд л. В первую очередь речь идет о торговых точках (99,6%). Максимальный спрос эксперты зафиксировали на пастеризованное молоко (51%) и ультрапастеризованное (9%). Общий объем произведенной продукции составил 11,5 млрд л.



Наибольший объем товаров на 1 тыс. человек населения в IV квартале 2022 года продали в ЮФО (25 тыс. л), максимальный вклад внесла Ростовская область (69,7 тыс л). Несколько меньшая величина продаж (14,7 тыс. л) пришлась на СЗФО.

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