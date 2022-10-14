Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России

700

Тринадцать стран Евросоюза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили закупку российских товаров, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.

Лидером среди нарастивших импорт оказалась Словения, которая увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем почти в два раза. Также значительно (на 69%) увеличила импорт Испания. На третьем месте по этому показателю стала Швеция (48%).

Четвертое место заняла Бельгия, которая в денежном выражении нарастила импорт на четверть. Первую пятерку замыкает Польша, увеличившая за месяц поставки из России на 19%. Также нарастили импорт Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.

В то же время четырнадцать стран ЕС сократили ввоз российских товаров. Лидером стал Кипр, сокративший импорт на 92%, следом идут Австрия (40%) и Люксембург (37%). В число стран с максимальным снижением поставок из России также вошли Финляндия (падение на 27%), Португалия и Чехия (на 23%). Также уменьшили импорт российских товаров за июнь Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Франция.

Больше всего в денежном выражении импортировала в июне Германия — она ввезла российских товаров на 3,5 миллиарда евро, далее следуют Италия (2,6 миллиарда евро) и Нидерланды (1,7 миллиарда евро). На четвертом месте расположилась Бельгия (1,3 миллиарда евро), на пятом - Франция (1,2 миллиарда евро).