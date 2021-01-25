Почти 5 млрд рублей выделит правительство РФ для стабилизации цен на хлеб

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Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Средства поступят в региональные бюджеты. Большая их часть предназначена для компенсации расходов мукомольных предприятий на закупку пшеницы. Остальное – для возмещения затрат пекарням на реализацию готовой продукции. Все это – часть программы по снижению цен на продовольствие.

Комплекс мер разработало правительство по поручению президента.

Ранее Владимир Путин призвал своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов питания. Были заключены специальные соглашения о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами, передает Радио Маяк

Фото: Дильдина Светлана