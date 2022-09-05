«Почта России» может начать торговать вином в 2023 году

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Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя «Почтой России» может быть запущен уже в апреле 2023 года. Оператор будет торговать только российским вином, доставлять его минимум в течение 24-х часов после заказа и реализовывать исключительно через специализированную витрину.

«Пока мы в дискуссии по законопроекту («О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина из винограда, выращенного на территории России».— "Ъ") и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки»,— рассказал РБК гендиректор «Почты России» Максим Акимов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет Коммерсантъ.

Он подчеркнул, что оператор рассматривает беспилотную доставку грузов и в настоящее время тестирует ее в нескольких регионах. По данным господина Акимова, на рынке пока что представлен «небогатый выбор» российских аппаратов для беспилотной доставки. «Мы считаем, что и качество (российских.— "Ъ") машин, и их предложение по количеству пока от нашего запроса далеко»,— добавил он.

Торговать вином через интернет-сервисы «Почты России» в апреле 2021 года оператору поручил президент Владимир Путин. Запуск проекта неоднократно переносился — его реализацию планировалось начать сначала 1 января 2022 года, затем — 31 марта.