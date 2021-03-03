Почта России и AliExpress Россия заключили стратегическое партнерство о развитии совместной системы логистики

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Партнеры откроют новые пункты выдачи заказов, постаматы и отделения под объединенным брендом и предоставят российским продавцам услуги фулфилмента по всей стране. Новая инфраструктура упростит работу продавцов и производителей и позволит половине населения России получать заказы уже на следующий день.

Почта России и AliExpress Россия подписали соглашение о стратегическом партнерстве и договорились о реализации программы развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 годах. Партнеры предложат продавцам AliExpress Россия фулфилмент-сервис в сети логистических центров по всей стране, на которых Почта будет хранить товары и комплектовать заказы с AliExpress.

Партнеры планируют расширить сеть выдачи заказов и открыть под объединенным брендом «Почты России» и AliExpress Россия более 10 000 новых постаматов и пунктов выдачи по всей России. Также на базе новых и действующих отделений Почты откроются пункты выдачи заказов под брендом AliExpress. Уже с марта 2021 года курьеры Почты России начали доставлять заказы с AliExpress на дом в течение часа из пунктов выдачи заказов и отделений почтовой связи.

В первом квартале 2021 года продавцы AliExpress Россия получат возможность пользоваться услугами фулфилмента на базе логистического почтового центра «Почты России» в Новосибирской области. После выхода на проектную мощность во втором квартале 2021 года Почта сможет собирать и отправлять покупателям до 25 000 заказов в сутки. По итогам пилота Почта и AliExpress Россия планируют масштабировать проект и запустить сеть фулфилмент-центров по всей стране. Реализация проекта сократит сроки доставки товаров с AliExpress и позволит 47% россиян получать товары на следующий день после заказа.

«Партнерство Почты с таким крупным и технологичным игроком, как AliExpress Россия, даст возможность участникам рынка получить качественный сервис и новые каналы продаж. Оставаясь универсальным логистическим оператором, мы совместно с партнером планируем разработать платформу для продавцов маркетплейса, обеспечивая им максимально удобные условия по логистике.Уже сейчас отправители могут подключаться к доставке по договору-оферте за 30 минут и сдавать партии посылок в отделениях Почты. Реализация наших планов позволит сделать товары с маркетплейса такими же доступными для россиян, как и покупки в местных интернет-магазинах. Люди, проживающие даже в самых труднодоступных уголках страны, смогут получать товары с AliExpress за несколько дней», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

«Мы рады, что наше партнерство с Почтой России расширяется, — это в первую очередь ускорит и упростит доставку товаров до наших пользователей. Уже сейчас благодаря нашим логистическим партнерам товары из Китая и других стран приходят в среднем за 14-15 дней. Благодаря партнерству мы сможем значительно улучшить результаты “последней мили” и предложить покупателям как можно более удобный способ получить свой товар», — говорит Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.