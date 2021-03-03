Почта России и AliExpress Россия заключили стратегическое партнерство о развитии совместной системы логистики

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы Формирование комфортной городской среды"
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году
Самарский таксист-частник обворовал клиента на 145 тысяч
Самарский таксист-частник обворовал клиента на 145 тысяч
Авторов патриотических песен из Самарской области приглашают на всероссийский конкурс Музея Победы
Авторов патриотических песен из Самарской области приглашают на всероссийский конкурс Музея Победы
Продажи кремов и сковородок взлетели накануне 8 марта в Самарской области
Продажи кремов и сковородок взлетели накануне 8 марта в Самарской области
в России ужесточают правила выгула собак
В России ужесточают правила выгула собак
Самарские ученые разрабатывают первый в России сканер видеофейков
Самарские ученые разрабатывают первый в России сканер видеофейков
ЕЭС-Гарант презентовал свои проекты по энергосбережению представителям муниципалитетов
«ЕЭС-Гарант» презентовал свои проекты по энергосбережению представителям муниципалитетов
72% работников Самары ждут от работодателя компенсации дороги на работу и обратно
72% работников Самары ждут от работодателя компенсации дороги на работу и обратно
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.58
0.54
EUR 89.57
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Почта России и AliExpress Россия заключили стратегическое партнерство о развитии совместной системы логистики

3 марта 2021 10:24
132
Почта России и AliExpress Россия заключили стратегическое партнерство о развитии совместной системы логистики

Партнеры откроют новые пункты выдачи заказов, постаматы и отделения под объединенным брендом и предоставят российским продавцам услуги фулфилмента по всей стране. Новая инфраструктура упростит работу продавцов и производителей и позволит половине населения России получать заказы уже на следующий день.

Почта России и AliExpress Россия подписали соглашение о стратегическом партнерстве и договорились о реализации программы развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 годах. Партнеры предложат продавцам AliExpress Россия фулфилмент-сервис в сети логистических центров по всей стране, на которых Почта будет хранить товары и комплектовать заказы с AliExpress.

Партнеры планируют расширить сеть выдачи заказов и открыть под объединенным брендом «Почты России» и AliExpress Россия более 10 000 новых постаматов и пунктов выдачи по всей России. Также на базе новых и действующих отделений Почты откроются пункты выдачи заказов под брендом AliExpress. Уже с марта 2021 года курьеры Почты России начали доставлять заказы с AliExpress на дом в течение часа из пунктов выдачи заказов и отделений почтовой связи.

В первом квартале 2021 года продавцы AliExpress Россия получат возможность пользоваться услугами фулфилмента на базе логистического почтового центра «Почты России» в Новосибирской области. После выхода на проектную мощность во втором квартале 2021 года Почта сможет собирать и отправлять покупателям до 25 000 заказов в сутки. По итогам пилота Почта и AliExpress Россия планируют масштабировать проект и запустить сеть фулфилмент-центров по всей стране. Реализация проекта сократит сроки доставки товаров с AliExpress и позволит 47% россиян получать товары на следующий день после заказа.

«Партнерство Почты с таким крупным и технологичным игроком, как AliExpress Россия, даст возможность участникам рынка получить качественный сервис и новые каналы продаж. Оставаясь универсальным логистическим оператором, мы совместно с партнером планируем разработать платформу для продавцов маркетплейса, обеспечивая им максимально удобные условия по логистике.Уже сейчас отправители могут подключаться к доставке по договору-оферте за 30 минут и сдавать партии посылок в отделениях Почты. Реализация наших планов позволит сделать товары с маркетплейса такими же доступными для россиян, как и покупки в местных интернет-магазинах. Люди, проживающие даже в самых труднодоступных уголках страны, смогут получать товары с AliExpress за несколько дней», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

«Мы рады, что наше партнерство с Почтой России расширяется, — это в первую очередь ускорит и упростит доставку товаров до наших пользователей. Уже сейчас благодаря нашим логистическим партнерам товары из Китая и других стран приходят в среднем за 14-15 дней. Благодаря партнерству мы сможем значительно улучшить результаты “последней мили” и предложить покупателям как можно более удобный способ получить свой товар», — говорит Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы Формирование комфортной городской среды
3 марта 2021  11:59 
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году
Площадки, за которые проголосует больше всего граждан, в будущем году получат вторую жизнь. Благоустройство региона
13
Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов.
2 марта 2021  20:52 
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский провели совместный прием граждан
Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов. Политика региона
973
Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
2 марта 2021  18:16 
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили ход строительства Волжского моста
Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Политика региона
1068
Жителей Самарской области предупреждают о метели
2 марта 2021  13:29 
Жителей Самарской области предупреждают о метели
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
1139
На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции
2 марта 2021  13:15 
На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,56, по стране - 59,52. Здравоохранение
1390
Весь список