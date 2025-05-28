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По всей России может появиться недорогой спутниковый интернет к 2027 году

28 мая 2025 11:23
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По всей России может появиться недорогой спутниковый интернет к 2027 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что спутниковый интернет должен стать доступным по всей стране уже через два года.

Он отметил, что услугами домашнего интернета в стране пользуются 39 млн абонентов, у большинства из них скорость составляет 100 Мбит/с и выше. Однако не везде есть возможность его провести.

У нас большая страна, не везде есть техническая возможность проложить волоконно-оптические линии, чтобы обеспечить равномерность предоставления услуг (связи), поэтому особое внимание надо уделять наращиванию орбитальной группировки, которая позволит получать быстрый и недорогой интернет на самых отдаленных территориях, вдоль автомобильный и железных дорог.

— Михаил Мишустин

Для обеспечения всей России спутниковым интернетом предстоит развернуть массовый выпуск космических аппаратов.

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