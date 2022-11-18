Пивоварам могут предоставить налоговые послабления

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Из-за планируемого внедрения в 2023 году маркировки пива участники рынка могут получить вычет при уплате акцизов. Подготовить предложения по этому вопросу правительство поручило Минфину и Минэкономики. Размер вычета может рассчитываться исходя из затрат на внедрение маркировки. Хотя оператор самой системы считает, что уже предусмотренных мер поддержки для бизнеса должно быть достаточно.

Минфин и Минэкономики должны подготовить предложения о предоставлении производителям пивоваренной и слабоалкогольной продукции налоговых вычетов при уплате акцизов в связи с введением маркировки. Соответствующее поручение содержится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко от 7 ноября. Копия документа есть у “Ъ”. В Минфине подтвердили, что вопрос прорабатывается. В Минэкономики и пресс-службе правительства на запросы “Ъ” не ответили.

В России до 28 февраля 2023 года идет эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и некоторых видов слабоалкогольных напитков. Затем мера должна стать обязательной. Как следует из протокола совещания у господина Григоренко, в правительстве согласились с введением с 1 апреля 2023 года маркировки пивных кег, с 1 октября 2023 года — напитков в стеклянных и пластиковых бутылках, а с 15 января 2024 года — в иных видах упаковки.

С 2022 года акциз на пиво установлен на уровне 24 руб. за 1 л для напитков крепостью от 0,5% до 8,6%. Для безалкогольного пива действует нулевая ставка. В 2023–2024 годах предусмотрена индексация акциза на 1 руб. ежегодно.

В 2020 году участники рынка заплатили свыше 172 млрд руб. акцизов, сообщала Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken). В первом квартале 2022 года от производства и импорта пива выплачено 25,2 млрд руб. акцизов. По словам источника “Ъ”, у крупных компаний расходы на акцизы могут превышать себестоимость производства.