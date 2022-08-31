Песков: решение об организации государственных похорон Горбачева будет принято сегодня

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение о государственных похоронах последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева будет принято в Кремле сегодня. Участие президента России Владимира Путина в похоронах единственного президента СССР зависит от пожелания родственников господина Горбачева, пишет Коммерсантъ.

«Пока не могу точно сказать. Сегодня этим вопросом будут заниматься. Будет приниматься решение. Пока не принималось никаких решений… Мы пока не знаем, как это все будет. Процедура будет зависеть от пожеланий родных и близких. Сейчас пока еще нет информации»,— пояснил господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что похороны политика не будут носить государственного характера.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его женой Раисой. С 2020 года господин Горбачев находился под наблюдением медиков из-за болезни почек.