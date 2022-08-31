Я нашел ошибку
Главные новости:
Новые школьные правила запрещают детям телефоны на уроках
Новые школьные правила запрещают детям телефоны на уроках
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
Экс-министра строительства Самарской области отдали под суд
Экс-министра строительства Самарской области отдали под суд
На пляже в Самаре чуть не утонул мужчина
На пляже в Самаре чуть не утонул мужчина
Три женщины пострадали в ДТП в Тольятти
Три женщины пострадали в ДТП в Тольятти
Жительницу Чапаевска осудили за хранение спайса
Жительницу Чапаевска осудили за хранение спайса
Правительство региона продлило сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество для отдельных категорий налогоплательщиков
Правительство региона продлило сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество для отдельных категорий налогоплательщиков
На переезде Липяги состоится профилактическая акция «Безопасный переезд!»
На переезде Липяги состоится профилактическая акция «Безопасный переезд!»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.01
EUR 59.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Песков: решение об организации государственных похорон Горбачева будет принято сегодня

31 августа 2022 12:28
124
Песков: решение об организации государственных похорон Горбачева будет принято сегодня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение о государственных похоронах последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева будет принято в Кремле сегодня. Участие президента России Владимира Путина в похоронах единственного президента СССР зависит от пожелания родственников господина Горбачева, пишет Коммерсантъ.

«Пока не могу точно сказать. Сегодня этим вопросом будут заниматься. Будет приниматься решение. Пока не принималось никаких решений… Мы пока не знаем, как это все будет. Процедура будет зависеть от пожеланий родных и близких. Сейчас пока еще нет информации»,— пояснил господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что похороны политика не будут носить государственного характера.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его женой Раисой. С 2020 года господин Горбачев находился под наблюдением медиков из-за болезни почек.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
31 августа 2022  13:48
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
26
9 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
31 августа 2022  11:55
9 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
126
Общеобразовательные учреждения Самарской области готовы к началу нового учебного года
31 августа 2022  09:57
Общеобразовательные учреждения Самарской области готовы к началу нового учебного года
151
Самарская область традиционно среди регионов-лидеров по количеству заявок и проектов, получивших поддержку: 17 проектов стали победителями, получив поддержку на 30 млн рублей.
30 августа 2022  20:41
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры
1095
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
30 августа 2022  15:10
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
389
Весь список