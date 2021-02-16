Песков ответил на вопрос о готовности России к жестким санкциям

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Москва не приветствовала бы введение жестких санкций против России.

Политическая воля на продолжение диалога должна возобладать. Об этом заявил во вторник, 16 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут "Известия".

По его словам, разговор о санкциях ведется в ЕС и в США «с маниакальной настойчивостью». Россия не приветствует это, добавил он.

«Мы надеемся, что всё-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога, но с другой стороны, любые потенциальные угрозы недружественных проявлений, конечно же, обязывают нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

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