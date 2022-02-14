Песков об об отношениях России и США: сейчас они, к сожалению, «фактически лежат на полу»

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США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, заявляя, что и кому надо делать, в Москве надеются, что в Европе возобладает здравый смысл, и она будет думать о своих интересах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря об отношениях России и США он констатировал, что сейчас они, к сожалению, «фактически лежат на полу».



Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, однако насильно мил не будешь, поэтому Москва будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность.