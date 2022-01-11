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Первый человек без гражданство получил временное удостоверение личности в Москве

11 января 2022 22:06
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Удостоверение позволяет работать без оформления разрешительных документов. Временное удостоверение выдается на 10 лет.

Первый человек без гражданство получил временное удостоверение личности в Москве, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.

Закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности был подписан президентом в феврале 2021 года. Удостоверение позволяет работать без оформления разрешительных документов. Временное удостоверение выдается на 10 лет. В случае истечения срока действия или порче его можно заменить.

"Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" - временное удостоверение личности, - стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать", - рассказала Меркачева.

Она добавила, что, по рассказу самого мужчины, родился он в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил. "Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", - привела слова мужчины правозащитница.

"Помещен он даже не в камеру, а в комнату временного проживания. Огорчается лишь тому, что телевизора нет, но читает книги. А читать и писать он научился в СИЗО "Бутырка". Кроме того, руководство центра подарило ему кнопочный телефон, чтобы он мог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили", - рассказала правозащитница.

Меркачева добавила, что последний раз задержан Хакимджанов был не за преступление, а потому что полиция не смогла идентифицировать его личность, тогда и выяснили, что мужчина не является гражданином ни одного государства. По словам Меркачевой, мужчина попросил помочь найти ему работу.

 

Фото:   pixabay

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