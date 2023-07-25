Переходного периода при повышении призывного возраста не будет

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Во вторник в базе законодательной деятельности Государственной думы появился законопроект о поправках в закон о срочной службе.

Согласно документу, комитет ГД РФ по обороне одобрил изменение призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года. Стоит отметить, что законопроект не предусматривает какого-либо переходного периода.

На службу по-прежнему будут призывать с 18 лет, пишет "Интерфакс".

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что поправки к проекту закона депутаты намерены рассмотреть во вторник во втором и третьем чтениях.

Также в документе предлагается разрешить срочникам заключать на год или меньше контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении.

Регионы РФ по решению президента в период военного положения и мобилизации смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовым ведомствам.

Специализированные предприятия для обеспечения безопасности и борьбы с диверсантами смогут получать стрелковое оружие, пишет Смотрим.