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Пенсии в России проиндексируют на уровень фактической инфляции. Об этом заявил Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Президент также сообщил, что в следующем году соответствующие решения будут приняты и в отношении пенсий военнослужащих.

Российский бюджет на ближайшие три года Путин назвал социально ориентированным. Как известно, повышен МРОТ и прожиточный минимум.

По словам президента, даже в условиях пандемии, когда власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, они не просто выдавали деньги "абы как и абы кому", а нацеливали меры на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения – например, молодых семей с детьми, передает Радио Маяк.