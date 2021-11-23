Пассажиры без QR-кодов в Казани будут оплачивать простой городского электротранспорта

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Об этом сообщило предприятие "Метроэлектротранс", обслуживающее маршруты общественного транспорта в столице Татарстана.

Там напомнили, что вчера, в первый день введения QR-кодов на транспорте, один из пассажиров трамвая в течение часа отказывался предъявить код или выйти из вагона. Вопрос решился только после прибытия полиции. Всё это время было заблокировано движение 11 трамваев.

"Метроэлектротранс" оценил ущерб примерно в 6,5 тысяч рублей. Эти деньги предприятие намерено взыскать с пассажира.

Напомним, всего за вчерашний день из общественного транспорта в Татарстане высадили около тысячи пассажиров без QR-кодов, передает Радио Маяк.