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Парламентарии в России предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей

11 августа 2022 13:31
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Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей

МРОТ в России предлагают повысить до 30 тыс. рублей, и сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму, узнали «Известия».

Авторы инициативы уверены, что повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. По их расчетам, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. По мнению экспертов, повышение МРОТ логично, однако поднимать его надо в пределах разумного, чтобы не разорить бизнес.

По данным «Известий», 11 августа группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда». Документом предлагается с 2023 года повысить МРОТ до 30 тыс. рублей.

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