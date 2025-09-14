Я нашел ошибку
Избирком Самарской области назвал явку на выборах на 12:00 14 сентября
В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»
В Госдуме напомнили о штрафе до 7 тыс. рублей за отказ во временной регистрации
В лонг-лист национальной премии WHERETOEAT внесли 34 ресторана из Самарской области
Станислав Вязовский: выборы - гражданский долг, который каждый из нас должен выполнить
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Минпромторг: русская кухня должна быть признана нематериальным наследием РФ
Избирком Самарской области опубликовал данные по явке на выборах на 10:00 14 сентября
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
Памфилова: более 16 млн человек приняли участие в выборах в ЕДГ

14 сентября 2025 11:44
139
Памфилова: более 16 млн человек приняли участие в выборах в ЕДГ

Свыше 16 миллионов избирателей уже проголосовали на выборах различного уровня в рамках единого дня голосования 2025 года, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе брифинга, посвященного ходу голосования, пишет Смотрим.

"Уже проголосовало свыше 16 миллионов человек", — заявила Памфилова.

Избирательный процесс проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе страны. В 20 субъектах Федерации проводятся прямые выборы глав регионов, включая Республику Коми, Татарстан, Чувашию, Севастополь, а также Камчатский, Краснодарский и Пермский края. В Ненецком автономном округе главу региона будут выбирать депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных президентом России.

Кроме того, в 11 субъектах РФ проходят выборы депутатов региональных парламентов, а в 25 городах формируют представительные органы административных центров регионов. Общее количество избирательных кампаний различного уровня превышает пять тысяч.

Ранее стало известно, что глав семи российских субъектов, депутатов Государственной Думы и законодательных собраний 39 регионов изберут в Единый день голосования (ЕДГ) в 2026 году.

