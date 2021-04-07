Овощи дорожают: ФАС проверит производителей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность роста цен на овощи, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", — говорится в сообщении ведомства.

Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. Так, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82 процента после 1,22 процента в феврале. Сильнее всего за прошлый месяц подорожали следующие овощи:

морковь — 14,8 процента;

картофель — 13,4 процента;

свекла — 11,2 процента;

репчатый лук — 7,5 процента;

капуста — 6,7 процента.

Регулятор напомнил, что также проверяет производителей курицы и яиц.

В ведомстве предполагают, что отдельные компании могли использовать доминирующее положение на рынке или сговориться для завышения цен.

Служба приступила к проверкам производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства в начале марта, пишет РИА Новости.