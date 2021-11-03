Отцам хотят разрешить получение маткапитала

110

Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

Материнский капитал смогут получать отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

Также проект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка. Его размер – 483 тысячи 800 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал составит 639 тысяч 400 рублей.

За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ, передает Радио Маяк.